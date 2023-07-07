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رياضة

براتب ضخم.. رياض محرز على أعتاب الدوري السعوديّ

Lebanon 24
07-07-2023 | 11:00
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أفادت مصادر إنكليزية، أن الدولي الجزائري رياض محرز جناح فريق مانشستر سيتي، أبدى موافقته المبدئية من أجل الانضمام إلى صفوف نادي الأهلي السعودي لكرة القدم.

وكشفت صحيفة "صن" البريطانية أن رياض محرز سيتقاضى راتبا أسبوعيا يقدر بـ410 آلاف جنيه إسترليني في حال انضمامه لصفوف نادي الأهلي خلال "الميركاتو" الصيفي الحالي.
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ويمثل هذا المبلغ ضعف ما يحصل عليه حاليا مع نادي مانشستر سيتي، مما يفسر تحمسه لفكرة الانتقال لصفوف النادي السعودي.

وينتظر أن يحسم الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، مستقبل رياض محرز مع الفريق، سواء بالبقاء أو الرحيل خلال الأيام القليلة المقبلة. (روسيا اليوم)
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