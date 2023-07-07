غولر: لم أهتم بعرض برشلونة

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كشف أردا غولر الوافد الجديد لريال مدريد أنه يريد أن يصبح "أسطورة" للنادي الإسباني.وقال غولر في مؤتمر صحفي: تلقيت الكثير من العروض لكن الأولوية كانت لريال مدريد دائما، إنه أكبر ناد في العالم وأشعر بالفخر، عرض ريال مدريد جعلني لا أنظر لبرشلونة أو لأي عرض آخر.وتابع: لا أفكر في الخروج معارا، تعاقد معي ريال مدريد وجئت للعب هنا، أنا مستعد للعمل وبذل كل ما لدي من جهد.وقال: "أريد أن أكون أسطورة هنا مثل كريستيانو رونالدو ومسعود أوزيل وغوتي، والتعلم من لوكا مودريتش أفضل لاعب وسط في العالم". (العربية)