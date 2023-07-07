Advertisement

رياضة

الريان القطري يتعاقد مع البرازيلي تياغو مينديز

Lebanon 24
07-07-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1085274-638243546579774070.jpg
Doc-P-1085274-638243546579774070.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن نادي الريان القطري رسمياً تعاقده مع متوسّط الميدان البرازيلي تياغو مينديز لموسمين حتّى عام 2025.

ونشر الريان بياناً على موقعه الإلكتروني قال فيه: "تعاقد نادي الريان مع لاعب الوسط البرازيلي تياغو مينديز قادمًا من نادي ليون الفرنسي بعقد يمتد لعام 2025، ليكون أولى صفقات الرهيب للموسم الجديد 2023-2024".
Advertisement

وتقمّص مينديز (31 عامًا) ألوان العديد من الأندية أبرزها ساو باولو البرازيلي (2015-2017) وليل الفرنسي (2017-2019) ومواطنه أولمبيك ليون (منذ عام 2019).
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2023-07-07
14:00 | 2023-07-07
12:47 | 2023-07-07
11:00 | 2023-07-07
10:45 | 2023-07-07
08:00 | 2023-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website