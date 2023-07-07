الريان القطري يتعاقد مع البرازيلي تياغو مينديز

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أعلن نادي الريان القطري رسمياً تعاقده مع متوسّط الميدان البرازيلي تياغو مينديز لموسمين حتّى عام 2025.ونشر الريان بياناً على موقعه الإلكتروني قال فيه: "تعاقد نادي الريان مع لاعب الوسط البرازيلي تياغو مينديز قادمًا من نادي ليون الفرنسي بعقد يمتد لعام 2025، ليكون أولى صفقات الرهيب للموسم الجديد 2023-2024".وتقمّص مينديز (31 عامًا) ألوان العديد من الأندية أبرزها ساو باولو البرازيلي (2015-2017) وليل الفرنسي (2017-2019) ومواطنه أولمبيك ليون (منذ عام 2019).