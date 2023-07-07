جائزة بريطانيا الكبرى.. فيرستابن الاسرع في جولتي التجارب الحرة

Advertisement

أحرز سائق ريد بُل الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في العامين الأخيرين ومتصدر الترتيب العام هذا الموسم، أسرع توقيت في جولتي التجارب الحرة لسباق جائزة بريطانيا الكبرى، الجولة العاشرة من بطولة العالم للفورمولا 1، الجمعة على حلبة سيلفرستون.في الجولة الأولى، فرض فيرستابن نفسه في بداية التجارب على الرغم من استخدامه الإطارات القاسية، قبل أن يتراجع في الترتيب، لكنه انتفض في في النهاية بفضل إطاراته اللينة وخطف الصدارة.وسجل فيرستابن 1:28.600 دقيقة في توقيت هو الأفضل له في 26 لفة وتقدم على زميله في الفريق ومطارده المباشر في الترتيب العام المكسيكي سيرخيو بيريز وسائق وليامز التايلاندي ألكسندر ألبون.وجاء سائق أستون مارتن الإسباني المخضرم فرناندو ألونسو رابعاً أمام سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو)، وسائق ألبين الفرنسي استيبان أوكون، وسائق فيراري الثاني الإسباني كارلوس ساينس جونيور.وحل سائقا مرسيدس البريطانيان لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، وجورج راسل في المركزين 12 و14 توالياً بزمن 1:29.768 دقية (23 لفة) للأول، و1:29.874 دقيقة (28 لفة) للثاني.وفي الثانية، حقق "ماد ماكس" زمناً أفضل بتسجيله 1:28.078 دقيقة (27 لفة) وهذه المرة أمام ساينس (1:28.100 د) وألبون (1:28.296 د)، فيما جاء زميله في ريد بُل بيريز رابعاً.ولم يشارك السائق الثاني لفيراري لوكلير في الجولة الثانية "بسبب مشكلة كهربائية" في سيارته.في المقابل، جاء السائق الثاني لفريق وليامز الذي يحتفل هذا الأسبوع على أرضه بمشاركته في السباق الـ800 في تاريخه، الأميركي لوغان سارجنت خامساً.