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رياضة

والدة "ميسي تركيا" بكت أثناء تقديمه لاعباً في "ريال مدريد".. وهكذا كانت ردة فعل الأخير (فيديو)

Lebanon 24
08-07-2023 | 02:00
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تم تقديم اللاعب التركي الشاب أردا غولر،  كلاعب في صفوف "ريال مدريد" مساء اليوم جمعة في منشآت النادي الملكي في العاصمة الإسبانية مدريد.
وأثناء تقديمه تواجدت معه والدته التي لم تتمالك نفسها وبدأت فورًا في البكاء، أثناء وجود اللاعب بجوارها على مقعد آخر، بعد أن أخيراً شاهدته في أحد عمالقة أوروبا.
ولم يقف اللاعب الملقب بـ "ميسي تركيا" موقف المتفرج بعد بكاء والدته وتصرف بشكل فوري، فذهب ليقبل والدته ويمسح دموعها، قبل أن يقوم ليقول كلمته في عملية تقديمه لاعباً لـ "ريال مدريد" بعد أسابيع من المفاوضات.
 
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جدير بالذكر أن "برشلونة" كان أحد الأطراف في تلك الصفقة، وكان قريبًا للغاية من ضمه، لكن اللاعب رفضه نقله في عملية إعارة لمدة عام أولًا. (جول)
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