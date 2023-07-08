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رياضة

موقف محرج.. شاهد ردة فعل لاعبة خاسرة على تهنئة صحفي لها بالفوز

Lebanon 24
08-07-2023 | 05:00
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هنأ صحفي اللاعبة الإسبانية باولا بادوسا بالفوز، رغم انسحابها من مباراتها في الدوري الثاني لبطولة ويمبلدون للتنس، ثالثة البطولات الأربع الكبرى المقامة على الملاعب العشبية.
وكانت قد انسحبت اللاعبة بسبب الإصابة من مباراتها أمام منافستها الأوكرانية مارتا كوستيوك، بعد خسارتها في المجموعة الأولى بشوطين مقابل ستة أشواط، كما كانت متأخرة في الثانية بشوط مقابل واحد.


وقال الصحفي "مبروك الفوز" خلال المؤتمر الصحفي، وقالت بعد سؤالها عن مستوى لياقتها البدنية وثقتها بنفسها "لمعلوماتك، لقد خسرت للتو. لم أفز. هكذا إذا هكذا".

وعلق المشرف على المؤتمر الصحفي قائلا "إنها لم تفز".
 
 
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أما مارتا كوستيوك (21 عاما)، فقد ضربت موعدا في الدور الثالث من بطولة ويمبلدون، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 44 مليون جنيه إسترليني مع الأميركية ماديسون كيز، التي تغلبت بدورها على السويسرية فيكتوريا غولبيتش بمجموعتين من دون رد، بواقع (7-5) و(6-3) في اللقاء الذي جمعهما الجمعة. (روسيا اليوم)
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