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رياضة

عرض مذهل من الأهلي السعودي لهذا المدرب.. من هو؟

Lebanon 24
08-07-2023 | 08:00
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أفادت تقارير صحفية بأن الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، قد تلقى عرضًا مذهلًا من إدارة  أهلي جدة السعودي.

ويرتبط سيميوني حاليًا بعقدٍ مع أتلتيكو حتى نهاية الموسم المقبل في 2024؛ لكن العرض المغري من المملكة العربية السعودية قد يُعجّل برحيل الأرجنتيني عن نادي العاصمة الإسبانية.
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وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير نشرته، أن إدارة نادي أهلي جدة السعودي تحاول إغراء المدرب الأرجنتيني بعرض مذهل، لافتةً إلى أن النادي السعودي يسعى جاهدًا لإقناع دييغو بقبول عرض هو الأعلى في الدوري.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن سيميوني لن يكون أول النازلين على مسابقة الدوري السعودي، حيث انضم ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول، إلى دوري روشن ليصبح مدربًا للاتفاق.

وختمت الصحيفة الإسبانية تقريرها مؤكدة أن المسؤولين السعوديين عملوا قبل أسابيع على جس النبض، لمعرفة موقف سيميوني من مغادرة منصبه مدربًا لأتلتيكو مدريد، في حين لم يعطِ الأرجنتيني رده حتى اللحظة. (win win)
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