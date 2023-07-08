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رياضة

رسالة تثير الجدل.. هل اقترب رياض محرز من الأهلي السعودي؟

Lebanon 24
08-07-2023 | 11:00
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أثار نادي "مانشستر سيتي" بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الجدل بنشره صورة للاعبه الدولي الجزائري رياض محرز، وسط أنباء عن قرب انتقاله لصفوف نادي الأهلي السعودي.


وأفادت تقارير صحفية مؤخراً بأن رياض محرز أصبح قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى صفوف نادي أهلي جدة، بعقد لمدة 3 مواسم، مقابل حصوله على 410 آلاف إسترليني أسبوعيا.
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هذا ونشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي صباح اليوم السبت، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لرياض محرز وهو يحمل كأس دوري أبطال أوروبا، مرفقة بكلمات: "صباح الخير.. صباح السيتي"، ما اعتبره الكثيرون تلميحا لقرب رحيل اللاعب الجزائري.

وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى أن محرز سيرحل عن صفوف مانشستر سيتي، بعدما نجح في تحقيق جميع الألقاب الممكنة مع الفريق.
 
 
وأكدت صحيفة "عكاظ" السعودية، أمس الجمعة، أن الأهلي توصل لاتفاق رسمي مع رياض محرز ومن المنتظر أن ينضم اللاعب للفريق في غضون أيام قليلة.
 
يذكر أن رياض محرز (32 عاما) انضم إلى صفوف مانشستر سيتي في صيف 2018، قادما من ليستر سيتي الإنجليزي، ومنذ ذلك الحين شارك في 236 مباراة بكل المسابقات، سجل خلالها 78 هدفا وقدم 59 تمريرة حاسمة، وتوج معه بـ11 لقبا، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز 4 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.
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