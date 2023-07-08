Advertisement

رياضة

عن 51 عاماً.. وفاة لاعبة كرة السلة الأميركية السابقة ماكراي بنسون

Lebanon 24
08-07-2023 | 12:51
A-
A+
Doc-P-1085544-638244429994302274.jpg
Doc-P-1085544-638244429994302274.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفيت حاملة ذهبيتين أولمبيتين ولاعبة فريق كل النجمات ثلاث مرات في كرة السلة الأميركية نيكي ماكراي بنسون عن 51 عاماً، بعد اصابتها بمرض السرطان، بحسب ما أعلن فريق جامعة روتجرز الجمعة.

وكانت ماكراي بنسون، التي عملت كمدربة مساعدة مع روتجرز، ضمن عداد المنتخب الأميركي المتوّج بالذهبية في أولمبيادي 1996 و2000.
Advertisement

وقالت مدربة روتجرز كوكيز واشنطن: “هذا يوم حزين ومؤثر لجميع الذين عرفوا وأحبوا نيكي. كانت ابتسامتها عريضة وقلبها أكبر. كانت تعجّ بالحياة، الطاقة ومرحة جداً”.

وكانت ماكراي بنسون مدربة لفريقي أولد دومينيون وولاية ميسيسيبي قبل الانضمام إلى روتجرز.

قبل ذلك، عملت مساعدة في كارولينا الجنوبية تحت اشراف زميلتها الأولمبية داون ستايلي، وساعدت الفريق على احراز لقب “أن سي ايه ايه” 2017.

كما لعبت في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفات “دبليو أن بي ايه” بين 1998 و2006 مع أندية واشنطن، إنديانا، فينيكس، سان أنتونيو وشيكاغو.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2023-07-08
11:00 | 2023-07-08
08:00 | 2023-07-08
05:00 | 2023-07-08
04:30 | 2023-07-08
02:00 | 2023-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website