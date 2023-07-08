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رياضة
عن 51 عاماً.. وفاة لاعبة كرة السلة الأميركية السابقة ماكراي بنسون
Lebanon 24
08-07-2023
|
12:51
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توفيت حاملة ذهبيتين أولمبيتين ولاعبة فريق كل النجمات ثلاث مرات في كرة السلة الأميركية نيكي ماكراي بنسون عن 51 عاماً، بعد اصابتها بمرض السرطان، بحسب ما أعلن فريق جامعة روتجرز الجمعة.
وكانت ماكراي بنسون، التي عملت كمدربة مساعدة مع روتجرز، ضمن عداد المنتخب الأميركي المتوّج بالذهبية في أولمبيادي 1996 و2000.
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وقالت مدربة روتجرز كوكيز واشنطن: “هذا يوم حزين ومؤثر لجميع الذين عرفوا وأحبوا نيكي. كانت ابتسامتها عريضة وقلبها أكبر. كانت تعجّ بالحياة، الطاقة ومرحة جداً”.
وكانت ماكراي بنسون مدربة لفريقي أولد دومينيون وولاية ميسيسيبي قبل الانضمام إلى روتجرز.
قبل ذلك، عملت مساعدة في كارولينا الجنوبية تحت اشراف زميلتها الأولمبية داون ستايلي، وساعدت الفريق على احراز لقب “أن سي ايه ايه” 2017.
كما لعبت في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفات “دبليو أن بي ايه” بين 1998 و2006 مع أندية واشنطن، إنديانا، فينيكس، سان أنتونيو وشيكاغو.
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