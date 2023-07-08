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رياضة

دي خيا يودع "الشياطين"

Lebanon 24
08-07-2023 | 16:00
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قال ديفيد دي خيا إنه سيرحل عن مانشستر يونايتد بعد انتهاء عقده حيث كتب الحارس الإسباني رسالة وداع لجماهير الفريق المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بعد 12 موسما في ملعب أولد ترافورد اليوم السبت.
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وانتهى عقد دي خيا بنهاية حزيران، وفي ذلك الوقت قال النادي إنه ما زال يناقش إمكانية تمديد عقد الحارس البالغ عمره 32 عاما.

وخاض الحارس الإسباني، الذي انضم ليونايتد في 2011 حين كان أليكس فيرغسون مدربا للفريق، أكثر من 500 مباراة ليكون أكثر لاعبي الجيل الحالي مشاركة.

وكتب دي خيا في حسابه على إنستغرام "أود توجيه رسالة وداع لكل جماهير مانشستر يونايتد. أود التعبير عن امتناني وتقديري للحب الذي تلقيته طيلة 12 عاما. لقد حققنا الكثير منذ قرار العزيز أليكس فيرغسون بضمي لهذا النادي".

وفاز دي خيا بلقب الدوري الإنكليزي في موسمه الثاني مع يونايتد، وهو اللقب الأخير لفيرغسون كمدرب، كما فاز بكأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة وكأس الاتحاد الإنكليزي والدوري الأوروبي.

كما حصل مرتين على جائزة القفاز الذهبي لأكثر حارس حافظ على شباكه نظيفة على مدار الموسم، كان آخرها في الموسم المنصرم حيث أنهى يونايتد البطولة في المركز الثالث وتأهل لدوري أبطال أوروبا.

لكن الحارس الفائز بجائزة أفضل لاعب في الموسم في يونايتد أربع مرات تعرض للانتقادات بسبب أخطائه في السنوات الأخيرة.

وكان حارس أتليتيكو مدريد السابق أحد أعلى اللاعبين أجرا في يونايتد حسب وسائل إعلام بريطانية، لكنه ابتعد عن منتخب إسبانيا منذ 2020.

ويسعى يونايتد للتعاقد مع أندريه أونانا حارس إنتر ميلان.

وأضاف دي خيا "كانت فترة لا تُنسى وناجحة منذ حضوري إلى هنا. لم أعتقد أننا سنحقق هذه النجاحات سويا حين غادرت مدريد.

"الآن حان الوقت المناسب لخوض تجربة جديدة والانتقال إلى مكان جديد".
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