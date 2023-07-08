Advertisement

رياضة

صفقة ريال مدريد المذهلة.. من هو "جوهرة تركيا" الجديد؟

Lebanon 24
08-07-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1085558-638244492823781470.jpg
Doc-P-1085558-638244492823781470.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وسط دموع والدته، تقدم النجم التركي الشاب أردا غولر ليرفع قميص ريال مدريد الإسباني، فريقه الجديد، بعد التوقيع معه مقابل 20 مليون يورو.

"الجوهرة التركية" قدم موسما استثنائيا في صفوف فنربخشه التركي، وخطف أنظار الأندية الأوروبية، قبل أن يختار ريال مدريد وجهة له.
Advertisement

شبيه أوزيل

سرعان ما بدأت المقارنات بين غولر ونجم ريال مدريد السابق، الألماني ذو الأصول التركية، مسعود أوزيل، بسبب تشابههما بطريقة اللعب والبنية الجسمانية والأصول التركية.

غولر لا يزال لم يتجاوز الـ18 من عمره، لكن أهدافه وتمريراته ولمساته، تشغل مئات الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، وتشد المتابعين بشكل كبير، الذين يتوقعون أن يكون المراهق التركي نجما عالميا قادما بقوة.

من هو "الطفل المعجزة"؟

ولد غولر في منطقة ألتنداغ بالعاصمة التركية أنقرة، عام 2005.
نجح غولر (18 عاما) في إظهار موهبته الحقيقية مع فريقه فنربخشة والمنتخب التركي في عدد قليل من المباريات خلال الموسم الماضي، ما جعله محط أنظار كشافة الأندية الأوروبية الكبرى، قبل أن يقع اختياره على ريال مدريد مفضلا إياه على غريمه برشلونة.
في موسم 2017-2018 عمل جامعا للكرات في مباراة فريقه مع طرابزون سبور بالجولة الـ21 من الدوري التركي الممتاز.
كما شارك النجم الشاب مع منتخب تركيا في 4 مباريات وسجل هدفا رائعا ضد ويلز.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:00 | 2023-07-09
16:00 | 2023-07-08
14:00 | 2023-07-08
12:51 | 2023-07-08
11:00 | 2023-07-08
08:00 | 2023-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website