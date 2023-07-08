صفقة ريال مدريد المذهلة.. من هو "جوهرة تركيا" الجديد؟

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وسط دموع والدته، تقدم النجم التركي الشاب أردا غولر ليرفع قميص ريال مدريد الإسباني، فريقه الجديد، بعد التوقيع معه مقابل 20 مليون يورو."الجوهرة التركية" قدم موسما استثنائيا في صفوف فنربخشه التركي، وخطف أنظار الأندية الأوروبية، قبل أن يختار ريال مدريد وجهة له.شبيه أوزيلسرعان ما بدأت المقارنات بين غولر ونجم ريال مدريد السابق، الألماني ذو الأصول التركية، مسعود أوزيل، بسبب تشابههما بطريقة اللعب والبنية الجسمانية والأصول التركية.غولر لا يزال لم يتجاوز الـ18 من عمره، لكن أهدافه وتمريراته ولمساته، تشغل مئات الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، وتشد المتابعين بشكل كبير، الذين يتوقعون أن يكون المراهق التركي نجما عالميا قادما بقوة.من هو "الطفل المعجزة"؟ولد غولر في منطقة ألتنداغ بالعاصمة التركية أنقرة، عام 2005.نجح غولر (18 عاما) في إظهار موهبته الحقيقية مع فريقه فنربخشة والمنتخب التركي في عدد قليل من المباريات خلال الموسم الماضي، ما جعله محط أنظار كشافة الأندية الأوروبية الكبرى، قبل أن يقع اختياره على ريال مدريد مفضلا إياه على غريمه برشلونة.في موسم 2017-2018 عمل جامعا للكرات في مباراة فريقه مع طرابزون سبور بالجولة الـ21 من الدوري التركي الممتاز.كما شارك النجم الشاب مع منتخب تركيا في 4 مباريات وسجل هدفا رائعا ضد ويلز.