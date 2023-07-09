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رياضة

فاز على نظيره المصري... المغرب بطل أمم "إفريقيا للشباب"

Lebanon 24
09-07-2023 | 02:00
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أحرز المنتخب المغربي للشباب لقب كأس أمم إفريقيا للشباب (أقل من 23 عاما)، بعد فوزه على نظيره المصري 2-1.

 وهنأ العاهل المغربي، الملك محمد السادس، أعضاء المنتخب بهذا الفوز الذي يبعث على "السرور والاعتزاز".
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واستهل المنتخب المصري للشباب التسجيل في الدقيقة العاشرة بتسديدة من محمود صابر، لكن هذا اللاعب غادر الملعب مطرودا بالبطاقة الحمراء بعد 5 دقائق من إحرازه الهدف.

وتمكن المنتخب المغربي من إحراز التعادل في الدقيقة الـ37، عن طريق يانيس بكراوي الذي أسكن الكرة الشباك المصرية بعد تمريرة متقنة لزميله بلال خنوس.

وظل الوضع على حاله في الوقت الأصلي للمباراة، حيث لم ينجح أي فريق بحسم النتيجة، فتم الاحتكام إلى الوقت الإضافي، الذي أحرز فيه المغرب هدف الفوز عن طريق تسديدة قوية لأسامة ترغالين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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