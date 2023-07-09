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رياضة

أُنس جابر تتقدم في ويمبلدون بعد هزيمتها أندريسكو

Lebanon 24
09-07-2023 | 05:00
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فازت التونسية أُنس جابر على بيانكا أندريسكو بنتيجة 3-6 و6-3 و6-4 لتحافظ على آمالها في بطولة ويمبلدون للتنس.

وكانت أندريسكو الطرف الأفضل في البداية أمام أُنس التي أصبحت في العام الماضي أول لاعبة عربية تبلغ مباراة نهائية في البطولات الأربع الكبرى.
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لكن المصنفة السادسة استعادت سيطرتها بكسر إرسال منافستها الكندية في منتصف المجموعة الثانية قبل إدراك التعادل في المباراة.

وتفوقت أندريسكو في المجموعة الحاسمة وتقدمت بكسر إرسال، لكنها فرطت في تفوقها بخطأ مزدوج قبل هطول الأمطار وتوقف المباراة في الملعب الرئيسي.

ومع استئناف اللعب حافظت أُنس على إرسالها بصعوبة ثم كسرت إرسال أندريسكو بدون خسارة أي نقطة لتتقدم 5-4.

وحسمت أُنس تأهلها إلى الدور الرابع حيث ستواجه بترا كفيتوفا الفائزة باللقب مرتين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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