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رياضة

فائز بـ"Ballon D'Or".. وفاة أسطورة في كرة القدم

Lebanon 24
09-07-2023 | 08:00
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توفي أسطورة كرة القدم الاسبانية لويس سواريز، لاعب وسط برشلونة وإنتر الإيطالي السابق، الذي لا يزال حتى الآن اللاعب الوحيد المولود في إسبانيا المتوج بجائزة الكرة الذهبية، عن 88 عامًا الأحد.

قال الاتحاد الإسباني لكرة القدم عبر حسابه على تويتر "أول إسباني فائز بالكرة الذهبية، بطل أوروبا 1964، مدرب المننخب الوطني وأحد أكبر الأساطير في كرة القدم. ارقد بسلام لويزيتو".
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كان لاعب الوسط المهاجم أول لاعب مولود في إسبانيا يحقق جائزة الكرة الذهبية عام 1960 (حققها ألفريدو دي ستيفانو المولود في الأرجنتين عامي 1957 و1959).

قال إنتر في بيانه: لو كان يلعب في أيامنا، لكانت امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع الفيديو الخاصة به. (العربية) 
 
سواريز
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