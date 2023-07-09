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رياضة

"مفاجأة غير سارة" لمبابي.. ما علاقة ريال مدريد؟

Lebanon 24
09-07-2023 | 11:00
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مفاجأة "غير سارة"، وصلت للنجم الفرنسي كيليان مبابي، ليلة السبت، من الصحف الإسبانية، التي أشارت إلى أن ريال مدريد بدأ بإبعاد نفسه عن النجم الفرنسي حاليا.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن ريال مدريد نفى أي اتصال مع النجم الفرنسي حاليا، وأنه "لا يوجد أي إمكانية لفتح نفاوضات مع مبابي حاليا".
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ووفقا للصحيفة الإسبانية المقربة من "الملكي"، فأن ريال مدريد لا يدرس التعاقد مع مبابي هذا الصيف، بسبب سعره المرتفع جدا، ويفضل التوقيع معه "مجانا" الصيف المقبل.
 
ووفقا لحسابات النادي "الملكي"، فإن عملية التعاقد مع مبابي، بالإضافة إلى الأجور والحوافز وتكلفة وكيل الأعمال، ستكلف الفريق 400 مليون يورو، وهو مبلغ "لا يستطيع النادي تحمله هذا الصيف".

وقالت الصحيفة إن عملاق أوروبا يدرك بأن التأخير في قضية مبابي هذا الصيف، سيخفض سعره، مع اقتراب موعد إغلاق السوق في 1 أيلول، لذا فقد يكون التأخير "استراتيجية" يتبعها ريال مدريد من أجل خفض مبابي. (سكاي نيوز عربية) 
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