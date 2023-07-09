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رياضة
إحدى أنجح لاعبات كرة القدم في العالم تعلن اعتزالها
Lebanon 24
09-07-2023
|
16:00
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علنت نجمة المنتخب الأميركي للسيدات في كرة القدم ميغان رابينو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنها ستعتزل اللعبة مع نهاية الموسم الحالي.
وكتبت اللاعبة البالغة من العمر 38 عاماً الفائزة بالكرة الذهبية عام 2019 "بشعور عميق بالسلام والامتنان، قررت أن هذا سيكون موسمي الأخير الذي أمارس فيه هذه اللعبة الجميلة".
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وتستعد رابينو الفائزة بكأس العالم مرتين (2015 و2019) والذهبية الأولمبية 2012، للمشاركة مع منتخب الولايات المتحدة في مونديال السيدات المرتقب في أستراليا ونيوزيلندا اعتبارا من 20 تموز الجاري.
وتستهل الولايات المتحدة حملة الدفاع عن لقبها في 21 تموز ضد فيتنام في مجموعة قوية تضم وصيفتها في النسخة الأخيرة هولندا.(الجزيرة)
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