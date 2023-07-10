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رياضة

مبابي يزور موطنه الأصلي بقافلة شرطة وعربة مصفحة (فيديو)

Lebanon 24
10-07-2023 | 05:00
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ظهر النجم الفرنسي كيليان مبابي في مقطع فيديو أثناء زيارته موطن والده الأصلي الكاميرون، برفقة سيارات دفع رباعي وقافلة من الشرطة تتبعها عربة مصفحة من الطراز العسكري.

وشوهد النجم الفرنسي يزور مدرسة أنشأتها منظمته الخيرية والتقط الصور مع مجموعة من الأطفال المحليين.
ووضع مبابي فريقه تحت ضغط كبير بعد إعلان عدم تجديده العقد في 2024، مما يعني أن باريس سان جرمان أمام خيارين، إما بيعه الآن والحصول على عائد مجز، أو إبقائه لموسم إضافي، والتخلي عنه مجانا في 2024.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن ريال مدريد نفى أي اتصال مع النجم الفرنسي حاليا، وأنه "لا يوجد أي إمكانية لفتح نفاوضات مع مبابي حاليا".

ووفقا للصحيفة الإسبانية المقربة من "الملكي"، فأن ريال مدريد لا يدرس التعاقد مع مبابي هذا الصيف، بسبب سعره المرتفع جدا، ويفضل التوقيع معه "مجانا" الصيف المقبل.
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