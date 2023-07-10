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رياضة

ديفيد بيكهام يحضر لاستقبال ميسي في إنتر ميامي (فيديو)

Lebanon 24
10-07-2023 | 08:00
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يواصل ديفيد بيكهام المالك المشارك في نادي إنتر ميامي الأميركي تحضيرات وصول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المنتظر تقديم ميسي كلاعب جديد في إنتر ميامي يوم الأحد المقبل، وقبل ذلك، تم تصوير بيكهام وهو يشارك في رسم لوحة جدارية ضخمة لحامل الكرة الذهبية 7 مرات، على جانب أحد المباني في ميامي.

ونشرت فيكتوريا بيكهام زوجة نجم ريال مدريد السابق، مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستغرام" لزوجها وهو يقوم بتلوين أسنان ميسي، وكتبت: "أعتقد أن ديفيد قام بعمل جيد حقا في رسم ميسي هنا في ميامي".
وأضافت: "انظروا، اللوحة ضخمة حقا، ألا يوجد شيء لا يستطيع ديفيد بيكهام فعله؟ إنه هناك يرسم بعيدا، أنا منبهرة".
ووافق ميسي البالغ 36 عاما على الانضمام إلى إنتر ميامي بعد خروجه من باريس سان جيرمان نهاية حزيران الماضي، وتحدثت وسائل الإعلام عن توقيعه عقدا لمدة عامين ونصف مع النادي الأميركي الذي تفوق على الهلال السعودي وبرشلونة في سباق التعاقد مع قائد منتخب الأرجنتين.

ويقضي ميسي حاليا إجازة مع عائلته، حيث من المنتظر أن يستهل مشواره مع نادي إنتر ميامي يوم 21 تموز الحالي، في مباراته ضد فريق كروز أزول المكسيكي في بطولة كأس الدوري.

بينما يتوقع أن يلعب "البرغوث" مباراته الأولى بقميص إنتر ميامي في الدوري الأميركي لكرة القدم (MLS) يوم 20 آب المقبل، ضد فريق تشارلوت.
 
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