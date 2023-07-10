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رياضة

شاهد.. كرستيانو رونالدو يظهر في نهاية رقصة سعودية تقليدية

Lebanon 24
10-07-2023 | 05:30
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انتشر على مواقع التواصل الاجتكاعي، مقطع فيديو لأشخاص يقومون بتقليد حركة احتفال كريستيانو رونالدو لاعب النصر، خلال تأديتهم فن "القلطة" السعودية.
وأظهر الفيديو، شبابا يؤدن فن القلطة ويصفقون، قبل أن ينهووها بقفزة ودوران في الهواء في مشهد يحاكي احتفال رونالدو عند تسجيل كل هدف.
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واشتهر رونالدو باحتفاله المميز عن طريق القفز في الهواء وإطلاق كلمة "SI"، عند نزوله للأرض، وهي كلمة إسبانية ومعناها "نعم" في اللغة العربية.
 
يذكر أن "القلطة" أو "المحاورة" فن شعبي له مكانة في الجزيرة العربية، وبعض الدول الخليجية، ويعتمد على القدرة الشعرية للمشاركين في أدائه، ويقام خلال المناسبات، ومتميز عن الفنون الغنائية الأخرى بطابع الارتجال وسرعة البديهة. (روسيا اليوم)
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