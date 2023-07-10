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رياضة

لاعب كرة قدم شهير يظهر بـ"الشماغ" السعودي بعد أنباء اقتراب انتقاله إلى السعودية

Lebanon 24
10-07-2023 | 07:00
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نشر اللاعب الفرنسي بول بوغبا صورا من مدينة مكة المكرمة، بعد أن ربطته أنباء بالانتقال إلى أحد الأندية السعودية.
وظهر بوغبا مرتديا الشماغ السعودي في إحدى الصور التي نشرها عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، معلقا عليها "الحمدلله".
 
 
وظهر اللاعب الفرنسي في صورة أخرى وهو يقف بالقرب من الكعبة ويرتدي لبس الإحرام.

وجاء ذلك وسط انتشار أنباء عن اقتراب انتقاله للدوري السعودي.
 
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وبحسب جيانلوكا دي مارزيو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن الاتحاد عرض على بوغبا راتبا ضخما بحيث يحصل الفرنسي على 100 مليون يورو خلال 3 سنوات.

 
أكد أن بوغبا يتواجد حاليا في السعودية، كما زار مرافق نادي الاتحاد، في إشارة لإمكانية انضمامه للفريق.

فيما نفى الصحفي الإيطالي الشهير المختص بسوق الانتقالات فابريزيو رومانو الأنباء حول انتقاله للدوري السعودي.

ومر بوغبا بموسم معقد وكارثي مع يوفنتوس بعدما تعرض لسلسلة من الإصابات التي منعته من اللعب لعدة أشهر. (روسيا اليوم)
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