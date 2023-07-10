قابل لامتصاص العرق.. تشيلسي يكشف عن قميصه الجديد (صورة)

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أعلن نادي تشيلسي الإنكليزي قميصه الأساسي للموسم الجديد 2023-24، والذي تميز بتصميم كلاسيكي مستوحى من تسعينيات القرن الماضي وتحديدًا موسم 1997-98 الذي فاز فيه النادي اللندني بكأس الكؤوس الأوروبية.وتم الكشف عن الطاقم الجديد من صنع شركة "نايكي" العالمية، احتفالًا بمرور 25 عامًا على فوز البلوز بأول لقب أوروبي، وهو الموسم الذي شهد فوز النادي اللندني بكأس الاتحاد الإنكليزي، قبل أن يحقق في بداية الموسم التالي كأس السوبر الأوروبي.وظهر في القميص الجديد بعض التفاصيل الخاصة بقميص موسم 1997-98، مع الإشارة إلى زئير الأسد، والذي يعتبره النادي رمزًا لمكانة النادي وتاريخه.وقال النادي في بيان عن قميصه الجديد: "بينما تحدث التغييرات في النادي، يبقى الفخر كما هو، تفاصيل القميص الداخلي تشير إلى هذا بالضبط، يظل نادي تشيلسي هو فخر لندن".وصُنع القميص بتقنية تحافظ على جفاف اللاعبين لفترة تزيد عن 90 دقيقة؛ إذ جرى إضافة نسيج قابل لامتصاص العرق لتوفير ظروف أفضل للاعبين داخل أرضية الملعب. (win win)