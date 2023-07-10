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رياضة
حرب أوكرانيا تنتقل إلى التنس.. ماذا جرى في بطولة "ويمبلدون"؟
Lebanon 24
10-07-2023
|
16:00
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كانت فيكتوريا أزارينكا تدرك جيدا أنها سواء فازت أو خسرت، فلن تكون هناك مصافحة مع الأوكرانية إيلينا سفيتولينا بعد نهاية مباراة مثيرة بينهما في بطولة ويمبلدون.
لكن ما لم تتوقعه لاعبة روسيا البيضاء هو تعرضها لصيحات الاستهجان أثناء الخروج من الملعب، بعد أن لعبت دورها في تقديم مباراة ممتعة من 3 مجموعات.
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وشعرت أزارينكا بالحيرة والارتباك وهي تعاني من أجل معرفة سبب استياء المشجعين، وإطلاق هذه الصيحات.
ووصفت أزارينكا رد الفعل بأنه "غير عادل"، لكنها قللت من أهمية الواقعة، وقالت إن الجماهير ربما لم تكن على دراية لماذا لم تعرض مصافحة سفيتولينا في نهاية المباراة بينهما في الدور الرابع.
ومنذ بدء الحرب الأوكرانية، ومع استخدام موسكو لروسيا البيضاء كنقطة انطلاق لما تصفه بأنه "عملية عسكرية خاصة"، تمسكت سفيتولينا بموقفها بعدم مصافحة لاعبات من البلدين.
وقالت أزارينكا: "لا يمكنني السيطرة على الجمهور، لست متأكدة من أن الكثير من الناس تفهم ما يحدث". (سكاي نيوز)
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