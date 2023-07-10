Advertisement

رياضة

حرب أوكرانيا تنتقل إلى التنس.. ماذا جرى في بطولة "ويمبلدون"؟

Lebanon 24
10-07-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1086001-638245919238541947.jpg
Doc-P-1086001-638245919238541947.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كانت فيكتوريا أزارينكا تدرك جيدا أنها سواء فازت أو خسرت، فلن تكون هناك مصافحة مع الأوكرانية إيلينا سفيتولينا بعد نهاية مباراة مثيرة بينهما في بطولة ويمبلدون.

لكن ما لم تتوقعه لاعبة روسيا البيضاء هو تعرضها لصيحات الاستهجان أثناء الخروج من الملعب، بعد أن لعبت دورها في تقديم مباراة ممتعة من 3 مجموعات.
Advertisement

وشعرت أزارينكا بالحيرة والارتباك وهي تعاني من أجل معرفة سبب استياء المشجعين، وإطلاق هذه الصيحات.

ووصفت أزارينكا رد الفعل بأنه "غير عادل"، لكنها قللت من أهمية الواقعة، وقالت إن الجماهير ربما لم تكن على دراية لماذا لم تعرض مصافحة سفيتولينا في نهاية المباراة بينهما في الدور الرابع.

ومنذ بدء الحرب الأوكرانية، ومع استخدام موسكو لروسيا البيضاء كنقطة انطلاق لما تصفه بأنه "عملية عسكرية خاصة"، تمسكت سفيتولينا بموقفها بعدم مصافحة لاعبات من البلدين.

وقالت أزارينكا: "لا يمكنني السيطرة على الجمهور، لست متأكدة من أن الكثير من الناس تفهم ما يحدث". (سكاي نيوز)

رياضة

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2023-07-10
11:00 | 2023-07-10
08:00 | 2023-07-10
07:00 | 2023-07-10
05:30 | 2023-07-10
05:00 | 2023-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website