Advertisement

رياضة

أومتيتي الى الدوري الإيطالي؟

Lebanon 24
10-07-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1086005-638245922154345829.jpg
Doc-P-1086005-638245922154345829.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشارت تقارير صحفية إلى اهتمام نادي مونزا الإيطالي، بالتعاقد مع قلب الدفاع الفرنسي صامويل أومتيتي، عبر صفقة مجانية، خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي.

وقضى المدافع الفرنسي الموسم الكروي الماضي 2022-23 مُعارًا من برشلونة الإسباني إلى ليتشي الإيطالي، وحاليًا يُصنَف صاحب الـ29 عامًا "لاعبًا حرًا"؛ بعد فسخ عقده مع البارسا، ليصبح قادرًا على الانتقال بصورة نهائية إلى أي فريق يريده.
Advertisement

وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، نقلًا عن الصحفي الإيطالي الموثوق جيانلوكا دي مارزيو، فإن مونزا يدرس التحرك للتعاقد مع أومتيتي هذا الصيف.


وقال دي مارزيو إن هناك اهتمامًا مؤكدًا من مونزا بضم مدافع برشلونة السابق، على الرغم من اعترافه بأن التوصل لاتفاق رسمي بين الطرفين لا يزال بعيدًا في الوقت الراهن.

وأمضى أومتيتي المواسم السبعة الماضية على ذمة برشلونة، باحتساب موسم إعارته إلى ليتشي، وقد بدا النجم السابق لأولمبيك ليون الفرنسي عنصرًا لا غنى عنه بتشكيلة البلوغرانا الأساسية في أول موسمين (2016-18)، قبل أن يتعرض لإصابة قوية. (win win)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2023-07-10
11:00 | 2023-07-10
08:00 | 2023-07-10
07:00 | 2023-07-10
05:30 | 2023-07-10
05:00 | 2023-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website