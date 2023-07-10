أومتيتي الى الدوري الإيطالي؟

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أشارت تقارير صحفية إلى اهتمام نادي مونزا الإيطالي، بالتعاقد مع قلب الدفاع الفرنسي صامويل أومتيتي، عبر صفقة مجانية، خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي.وقضى المدافع الفرنسي الموسم الكروي الماضي 2022-23 مُعارًا من برشلونة الإسباني إلى ليتشي الإيطالي، وحاليًا يُصنَف صاحب الـ29 عامًا "لاعبًا حرًا"؛ بعد فسخ عقده مع البارسا، ليصبح قادرًا على الانتقال بصورة نهائية إلى أي فريق يريده.وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، نقلًا عن الصحفي الإيطالي الموثوق جيانلوكا دي مارزيو، فإن مونزا يدرس التحرك للتعاقد مع أومتيتي هذا الصيف.وقال دي مارزيو إن هناك اهتمامًا مؤكدًا من مونزا بضم مدافع برشلونة السابق، على الرغم من اعترافه بأن التوصل لاتفاق رسمي بين الطرفين لا يزال بعيدًا في الوقت الراهن.وأمضى أومتيتي المواسم السبعة الماضية على ذمة برشلونة، باحتساب موسم إعارته إلى ليتشي، وقد بدا النجم السابق لأولمبيك ليون الفرنسي عنصرًا لا غنى عنه بتشكيلة البلوغرانا الأساسية في أول موسمين (2016-18)، قبل أن يتعرض لإصابة قوية. (win win)