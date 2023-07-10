Advertisement

رياضة

بوادر أزمة بين ليفربول وصلاح.. اليكم الاسباب

Lebanon 24
10-07-2023 | 23:42
A-
A+
Doc-P-1086243-638246546867585164.jpg
Doc-P-1086243-638246546867585164.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قد يجد نجم ليفربول محمد صلاح نفسه في صراع مع ناديه الصيف المقبل، وذلك بسبب إمكانية مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس مع منتخب بلاده.

ومن المقرر أن يغيب مهاجم ليفربول عن عدد من المباريات في كانون الثاني وشباط نتيجة مشاركته في كأس الأمم الإفريقية، حيث يستعد اللاعب البالغ من العمر 31 عاما لقيادة منتخب مصر في النسخة المقبلة من البطولة التي تستضيفها كوت ديفوار.
Advertisement

واستشهد موقع "ليفربول إيكو" بتصريحات لمدرب منتخب مصر روجيرو ميكالي أشار فيها إلى إمكانية مشاركة محمد صلاح مع المنتخب في أولمبياد باريس، والتي ستقام بين 26 تموز و11 آب 2024.

وقال الموقع إن تصريحات ميكالي تعني غياب صلاح عن المشاركة في المباريات الأولى من موسم 2024-2025.
وأشار الموقع إلى أنه من حق ليفربول منع صلاح من اللعب لمصر إذا رغب في ذلك، علما أن "الريدز" رفض مشاركة اللاعب في أولمبياد طوكيو الأخير والذي تم تأجيله عاما ليقام في 2021 بسبب جائحة "كوفيد-19"، إذ اختار النادي الإنجليزي ممارسة حقه في الرفض كون الدورة لا تندرج تحت أجندة "الفيفا"، وكذلك نظرا لكون اللاعب كان ينتظر المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2022.

وسجل صلاح 51 هدفا مع المنتخب المصري حتى الآن، بينما يتصدر حسام حسن قائمة الهداف التاريخي للفراعنة برصيد 68 هدفا.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:00 | 2023-07-11
23:00 | 2023-07-10
16:00 | 2023-07-10
14:00 | 2023-07-10
11:00 | 2023-07-10
08:00 | 2023-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website