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رياضة
بوادر أزمة بين ليفربول وصلاح.. اليكم الاسباب
Lebanon 24
10-07-2023
|
23:42
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قد يجد نجم ليفربول محمد صلاح نفسه في صراع مع ناديه الصيف المقبل، وذلك بسبب إمكانية مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس مع منتخب بلاده.
ومن المقرر أن يغيب مهاجم ليفربول عن عدد من المباريات في كانون الثاني وشباط نتيجة مشاركته في كأس الأمم الإفريقية، حيث يستعد اللاعب البالغ من العمر 31 عاما لقيادة منتخب مصر في النسخة المقبلة من البطولة التي تستضيفها كوت ديفوار.
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واستشهد موقع "ليفربول إيكو" بتصريحات لمدرب منتخب مصر روجيرو ميكالي أشار فيها إلى إمكانية مشاركة محمد صلاح مع المنتخب في أولمبياد باريس، والتي ستقام بين 26 تموز و11 آب 2024.
وقال الموقع إن تصريحات ميكالي تعني غياب صلاح عن المشاركة في المباريات الأولى من موسم 2024-2025.
وأشار الموقع إلى أنه من حق ليفربول منع صلاح من اللعب لمصر إذا رغب في ذلك، علما أن "الريدز" رفض مشاركة اللاعب في أولمبياد طوكيو الأخير والذي تم تأجيله عاما ليقام في 2021 بسبب جائحة "كوفيد-19"، إذ اختار النادي الإنجليزي ممارسة حقه في الرفض كون الدورة لا تندرج تحت أجندة "الفيفا"، وكذلك نظرا لكون اللاعب كان ينتظر المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2022.
وسجل صلاح 51 هدفا مع المنتخب المصري حتى الآن، بينما يتصدر حسام حسن قائمة الهداف التاريخي للفراعنة برصيد 68 هدفا.
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