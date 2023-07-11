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رياضة
أزمة خطيرة تهدد النصر السعودي.. ما علاقة رونالدو؟
Lebanon 24
11-07-2023
|
02:00
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كشف الإعلامي الرياضي بندر العتيبي، سر فشل نادي النصر السعودي، في ضم نجوم عالميين آخرين عقب التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، في يناير الماضي.
وحصل النصر على توقيع متوسط الميدان الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش البالغ 30 سنة، في الميركاتو الصيفي الحالي، قادما من صفوف إنتر الإيطالي، مقابل مبلغ يقدر بـ17.5 مليون دولار تقريبا.
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وقال العتيبي عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "كما وصلني.. إدارة نادي النصر، تفاوض وفق الميزانية المرصودة فقط"، دون أن يذكر أي أرقام معينة.
وأوضح الإعلامي الرياضي، أن المفاوض النصراوي، يبحث عن لاعب جيد، وبمبلغ مالي رخيص، يتواكب مع الميزانية المرصودة للفريق الأول لكرة القدم.
وحذر بندر العتيبي، من فشل العالمي، في التعاقد مع أي لاعب عالمي كبير، في الصيف الحالي، في ظل الصفقات الضخمة للأندية السعودية المنافسة، والتي تستطيع أن تكسر عقود النجوم مع فرقهم.
وتفاعلت جماهير نادي النصر بقوة، مع تغريدات العتيبي، معتبرة أن الميزانية القليلة المرصودة للنصر، في الصيف الحالي، بسبب رواتب رونالدو، والتي تصل إلى 2 مليار ريال سعودي.
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