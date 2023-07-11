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رياضة

مانشستر سيتي يطالب بمبلغ ضخم لبيع برناردو سيلفا للهلال السعودي

Lebanon 24
11-07-2023 | 05:00
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كشفت قناة "الكأس" الرياضية القطرية أن نادي مانشستر سيتي طالب بالحصول على مبلغ ضخم مقابل التخلي عن خدمات نجم خط وسطه، الدولي البرتغالي، برناردو سيلفا، لنادي الهلال السعودي.

وكتب حساب القناة على "تويتر" نقلا عن مصادر أن إدارة مانشستر سيتي "طلبت نحو 100 مليون دولار لإتمام صفقة بيع الدولي البرتغالي، برناردو سيلفا، لصفوف الهلال السعودي الذي قدم عرضا رسميا بنحو 70 مليون دولار".
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ويتبقى في عقد سيلفا مع السيتي عامان، لذا فإن النادي الإنجليزي يطالب برسوم مرتفعة للغاية من أجل التنازل عن نجمه لصالح الهلال.

وكان سيلفا البالغ من العمر 28 عاما، من أبرز لاعبي مانشستر سيتي في الموسم المنصرم، حيث ساهم في تتويج الفريق بثلاثية تاريخية، وهي لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنكليزي وكأس اتحاد إنكلترا.
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