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خاص

خلاف محتمل بين مصر وليفربول بسبب محمد صلاح.. هذه هي التفاصيل؟

إيناس القشاط - Inass El Kashat

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Lebanon 24
11-07-2023 | 04:30
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من المحتمل أن يحصل خلاف بين نادي "ليفربول" الإنكليزي ومنتخب مصر، بسبب محمد صلاح، نجم "الريدز" وقائد "الفراعنة"، اذ يرغب روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي، في إدراج صلاح ضمن قائمته لألعاب الأولمبياد 2024 المقامة في فرنسا. 
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 وتسمح قوانين اللجنة الأولمبية الدولية بضم 3 لاعبين فوق السن إلى المنتخبات المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، ويريد المدرب ميكالي ضم صلاح (31 عاماً) ليكون قائداً لمنتخب مصر المشارك في الدورة. 
 
وقال ميكالي، حسب صحيفة "ليفربول إيكو" عن إمكانية ضم صلاح إلى أولمبياد باريس: "أبذل قصارى جهدي لاختيار قائمة اللاعبين، ما يزال أمامنا عام بأكمله للتفكير وتقييم الوضع، بكل تأكيد نرحب بصلاح، صلاح لا يقل أهمية عن نيمار في البرازيل". 
 
وأشار التقرير إلى أنه إذا تم اختيار صلاح ضمن القائمة المشاركة في البطولة الأولمبية، فمن المرجّح أن يغيب عن بداية موسم 2024-2025، حيث تقام البطولة بين 26 تموز و11 آب في باريس. 
 
وسبق أن قاد ميكالي منتخب البرازيل لإحراز الميدالية الأولمبية عام 2016، برفقة نيمار دا سيلفا نجم "برشلونة" آنذاك. 
 
ومن المقرّر أن يشارك نجم "ليفربول" في كأس الأمم الأفريقية بين كانون الثاني وشباط من هذا الموسم، مما يعني غيابه عن عدد من المباريات في منتصف الموسم. 
 
هل يسمح ليفربول لصلاح بالمشاركة في أولمبياد باريس؟ 
 
من حق الفريق الإنكليزي منع صلاح من المشاركة. في أولمبياد باريس 2024، استناداً إلى أن المسابقة غير مدرجة في بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حيث سيحتاجه الفريق في المعسكر الإعدادي لموسم 2024-2025. وقد يقوم النادي الإنكليزي بذلك مرة أخرى. 
 
وكان "ليفربول" قد طلب سابقاً السماح لصلاح بالمشاركة في الأولمبياد في عام 2021 خلال دورة طوكيو. 
 
وسيلعب منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024 بعد الوصول إلى المباراة النهائية من كأس أمم أفريقيا تحت سن الـ 23 سنة والخسارة أمام المغرب بنتيجة 2-1. 
المصدر: خاص "لبنان 24"

خاص

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إيناس القشاط - Inass El Kashat

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