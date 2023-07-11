توقيف مدرب كرة قدم شهير... ما وُجد على هاتفه خطير جدّاً!

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قالت الشرطة الأميركية إنها ألقت القبض على مدرب كرة قدم الشهير كاميلو هورتادو كامبوس، في ولاية تينيسي، بعد العثور على مقاطع فيديو على هاتفه الخلوي ظهر فيها يغتصب فتيان فاقدين للوعي.وتقول الشرطة إنها تلقت البلاغ بعد أن نسي كامبوس هاتفه في مطعم، فاضطر العاملون إلى فتح الهاتف للتوصل إلى مالكه الحقيقي حتى يتمكنوا من إعادته.وقالت السلطات في بيان صحفي: "ما وجدوه، بدلاً من ذلك، كان عشرات مقاطع الفيديو وصور الأطفال غير المعقولة، ولذا اتصلوا بالشرطة".وبحسب شبكة "سي إن إن"، عثرت السلطات على مئات الصور ومقاطع الفيديو المزعجة على هاتف الرجل البالغ من العمر 63 عاما ، وفقا للبيان.وقالت الشرطة إن كامبوس سجل فيديو لنفسه يغتصب صبية فاقدين للوعي تتراوح أعمارهم بين 9 و17 عاما، وهناك ما لا يقل عن 10 ضحايا تم التعرف على 2 منهم. (سكاي نيوز)