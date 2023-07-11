أمر غير مألوف.. ملعب كرة قدم على فوهة بركان! (صورة)

في أمر غير مألوف على الإطلاق، يوجد ملعب كرة قدم في حفرة بركانية، إذ يطلق فيه الحكم صافرة انطلاق المباراة في نهاية كل أسبوع على مشارف مكسيكو سيتي.

وقال اللاعب أدريان غارسيا والذي يعمل كمصمم غرافيك خارج ملعب كرة القدم: "إنه ملعب فريد، من الجميل أن تأتي إلى هنا كي تنسى همومك وتسترخي مع الأصدقاء والعائلة".

Advertisement

ويرتفع بركان تيوكا الخامل حوالي 2700 متر فوق مستوى سطح البحر، في منطقة سوتشيميلكو الخضراء، في جنوب شرق المدينة المترامية الأطراف.



وتلعب حوالي عشرة فرق من دوري الهواة في فوهة بركانها خلال عطلات نهاية الأسبوع.



المنطقة في السابق كانت مركزاً احتفالياً، لكن بعدما أصبحت غير صالحة تم تحويلها إلى ملعب لكرة القدم.

بدوره، قال ممثل الدوري جويل بيسيريل إن عُمرَ الملعب قرابة 70 عاماً، مضيفاً: كانوا يحملونني إلى هنا عندما كنت طفلاً. عند الفجر، يغطي ضباب كثيف ملعب كرة القدم، لكنه ينسحب تدريجياً مع شروق الشمس".

ويصل طريق واحد إلى القمة، بالإضافة إلى مسار مخصص للمشي بطول 18 كيلومتراً يصل إلى منحدرات غابات البركان.





ووفقاً لخبراء من جامعة المكسيك الوطنية المستقلة، يوجد أكثر من 200 بركان، معظمها غير نشط، في جنوب مكسيكو سيتي وعلى الحدود مع ولاية موريلوس المجاورة.



وتقع المكسيك على خط أكثر مناطق العالم نشاطاً على صعيد الزلزال والبراكين، والمعروفة باسم بـ"حلقة النار"، حيث تلتقي صفيحة المحيط الهادئ بالصفائح التكتونية المحيطة.



ويقع بركان بوبوكاتيبيل، وهو أحد البراكين النشطة في البلاد، على بعد 70 كيلومتراً فقط من العاصمة وقد تسبب بالذعر في مايو عندما أطلق الرماد والغازات والصخور المنصهرة. (العربية)