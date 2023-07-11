"باريس سان جيرمان" يغري مبابي بآخر إنجازاته.. وقرار غريب من اللاعب!

تسعى ادارة نادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي، لإقناع اللاعب الدولي كيليان مبابي بتجديد عقده مع الفريق، أو "بيعه" خلال "الميركاتو" الصيفي، بدلا من رحيله مجاناً في الموسم المقبل.

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وكان قد أرسل مبابي خطاباً إلى "باريس سان جيرمان" في حزيران الماضي، بلّغ فيه النادي بعدم نيّته تفعيل بند التمديد حتى موسم 2025، مما أشعل الأزمة بين الطرفين.

كما انتقد مبابي سياسات الفريق متناولاً الأجواء في القلعة الباريسية، وقال إنه "يفعل ما عليه لكنه لا يعلم ما الذي ينقص باريس كي يتوج بدوري الأبطال".

هذه التصريحات وغيرها أثارت حفيظة إدارة وبعض لاعبي "باريس سان جيرمان"، في خضم الحديث عن انتقال وشيك للفرنسي إلى "ريال مدريد" الإسباني، النادي الذي يعشقه اللاعب منذ طفولته.

ولإغراء مبابي بالبقاء، بعث "باريس سان جيرمان" رسالة علنية إلى نجمه الفرنسي، استعرض فيها آخر انجازاته، اذ نشر عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهر فيه مركز تدريبات القلعة العاصمية الجديد "نيو كامبوس" الذي افتتحه قبل أيام.

وظهر المركز بأعلى جاهزية ممكنة لاستقبال لاعبي النادي الباريسي، ومساعدتهم من شتى الجوانب البدنية والفنية والذهنية على تقديم أفضل ما لديهم.

قرار غريب من مبابي

أبدى مبابي رغبته في البقاء مع فريقه لموسم آخر، وعدم التوقيع على عقد جديد.

ونقل حساب "Media Parisien" عبر موقع "تويتر" عن الصحفي الفرنسي دانييل ريولو من شبكة "RMC" العريقة، أن مبابي يريد الاستمرار في "باريس سان جيرمان" الموسم المقبل.

وحسب ريولو، فإن مبابي سيبقى في باريس، لكنه لن يجدد عقده الذي ينتهي في صيف 2024 مهما كلّفه الأمر.

بدورها، ذكرت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية أن مبابي يصر على البقاء مع "سان جيرمان" لعام آخر، حتى لو نفذوا التهديد ببقائه على مقاعد البدلاء طوال الموسم.

وأشارت إلى أن مبابي مستعد لقبول هذا الوضع، الذي سبق أن تعرض له أدريان رابيو في موسمه الأخير مع باريس، قبل الانتقال إلى "يوفنتوس".

وختمت "إدارة باريس قد تبلّغ المدرب لويس إنريكي بضم مبابي إلى قائمة المباريات، من دون السماح له بالمشاركة".

ويبدو أن مبابي قرر المخاطرة بمسيرته الكروية وإضاعة موسم هام قبل "يورو" 2024، ويخاطر بعدم المشاركة مع منتخب فرنسا في البطولة المرتقبة، من أجل الخروج بالمجان من "باريس سان جيرمان" في صيف العام المقبل.