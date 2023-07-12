Advertisement

رياضة

رئيس برشلونة يكشف.. ما السبب وراء رفض ميسي التعاقد مع النادي الإسباني؟

Lebanon 24
12-07-2023 | 00:41
A-
A+
Doc-P-1086621-638247444712298674.jpg
Doc-P-1086621-638247444712298674.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، أن عقد ليونيل ميسي، كان جاهزا للتوقيع، لكن الأخير فضّل الانتقال إلى دوري آخر، حيث الضغط فيه أقل، وفقا لتعبيره.
وقال لابورتا لوسائل إعلام كتالونية إنه كان قد جرى الاتفاق على كافة تفاصيل عقد ميسي، لكن والده ووكيل أعماله أخبرنا أن ابنه يفضل اللعب في دوري أقل تنافسية"، في إشارة إلى قرار قائد المنتخب الأرجنتيني اللعب في الدوري الأميركي.
Advertisement
وتابع لابورتا: "والد ميسي قال لي إن ابنه مر بعامين صعبين في باريس، وإنه عانى كثيرا، والآن يريد اللعب في الدوري بضغط أقل، وبالتالي قلت له إنني أتفهم الأمر".
وبشأن صفقة النجم التركي الشاب، أردا غولر، الذي فضّل اللعب لصالح نادي ريال مدريد، قال لابورتا : "كنا قد اتفقنا مع اللاعب وجرى حسم الأمور ماليا بصفقة تصل قيمتها إلى 17.5 مليون يورو، بيد أن دخول ريال مدريد على الخط قد أفسد كل شيء".

وأردف: "هناك المزيد من اللاعبين الذين يمكننا الحصول عليهم دون الدخول في مثل هذه المعارك، وكنا سنقترف خطأ فادحا لو قررنا الاستمرار في المنافسة مع ريال مدريد بدفع سعر أعلى". (الحرة)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:34 | 2023-07-11
23:00 | 2023-07-11
16:00 | 2023-07-11
15:44 | 2023-07-11
14:00 | 2023-07-11
11:47 | 2023-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website