رئيس برشلونة يكشف.. ما السبب وراء رفض ميسي التعاقد مع النادي الإسباني؟

أكد رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، أن عقد ليونيل ميسي، كان جاهزا للتوقيع، لكن الأخير فضّل الانتقال إلى دوري آخر، حيث الضغط فيه أقل، وفقا لتعبيره.

وقال لابورتا لوسائل إعلام كتالونية إنه كان قد جرى الاتفاق على كافة تفاصيل عقد ميسي، لكن والده ووكيل أعماله أخبرنا أن ابنه يفضل اللعب في دوري أقل تنافسية"، في إشارة إلى قرار قائد المنتخب الأرجنتيني اللعب في الدوري الأميركي.

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وتابع لابورتا: "والد ميسي قال لي إن ابنه مر بعامين صعبين في باريس، وإنه عانى كثيرا، والآن يريد اللعب في الدوري بضغط أقل، وبالتالي قلت له إنني أتفهم الأمر".

وبشأن صفقة النجم التركي الشاب، أردا غولر، الذي فضّل اللعب لصالح نادي ريال مدريد، قال لابورتا : "كنا قد اتفقنا مع اللاعب وجرى حسم الأمور ماليا بصفقة تصل قيمتها إلى 17.5 مليون يورو، بيد أن دخول ريال مدريد على الخط قد أفسد كل شيء".



وأردف: "هناك المزيد من اللاعبين الذين يمكننا الحصول عليهم دون الدخول في مثل هذه المعارك، وكنا سنقترف خطأ فادحا لو قررنا الاستمرار في المنافسة مع ريال مدريد بدفع سعر أعلى". (الحرة)