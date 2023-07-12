عمره 56 عاماً.. اللاعب الاكبر سنّاً في كرة القدم يمدّد عقده مع ناديه

يتأخر اعتزال بعض لاعبي كرة القدم، كي يستمروا في الملاعب لأطول فترة ممكنة، فمنهم من يريد الحصول على المزيد من الأموال، ومنهم من لا يشبع بعد من اللعبة نفسها.

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وبشكل عام، تحتاج لعبة كرة القدم إلى توافر عوامل القوّة والسرعة من أجل تحقيق النجاح، وهي صفات مرتبطة بالأعمار الصغيرة، وهو ما يجعل لاعب كرة القدم لا يعمّر طويلاً في ملاعب كرة القدم، لكن هذه القاعدة ليست صحيحة دائماً، وما نشاهده في الملاعب العالمية والعربية يكشف لنا عكس ذلك، فهناك الكثير من نجوم الرياضة حصدوا البطولات، رغم كبر سنهم، على مدار السنوات الماضية.



وتصدّر الياباني كازويوشي ميورا الملقب بـ"الملك كازو"، اهتمامات عشّاق الساحرة المستديرة، بعد تمديد عقده مع ناديه في سنه الكبير.

وبالرغم من أنه أكبر لاعب سناً في كرة القدم للمحترفين، الا أنه لا يرغب في إسدال الستار على مسيرته وتعليق حذائه الرياضي، فـ"الملك كازو" كسر قاعدة السن في كرة القدم، وقرّر تمديد عقد الإعارة مع نادي "أوليفيرنسي" المنافس في دوري الدرجة الثانية البرتغالي.

وانضم الدولي الياباني السابق، الذي خاض ما يقرب من 90 مباراة دولية بين عامي 1990 و2000 وسجل 55 هدفاً، إلى "أوليفيرنسي" في شهر كانون الثاني على سبيل الإعارة من فريق "يوكوهاما".

وقال الفريق البرتغالي على "تويتر" أمس الثلاثاء: "ميورا كازو سيواصل اللعب في أوليفيرنسي"، دون الكشف عن مدة العقد الجديد.

وبدأ ميورا، الذي يعتبر أحد أساطير كرة القدم في اليابان، مسيرته الاحترافية في البرازيل في الثمانينيات من القرن الماضي، حيث لعب لعدّة أندية منها: "سانتوس"، "بالميراس"، "كوريتيبا" وعدّة أندية أخرى.

وانضم إلى "يوكوهاما" في الدرجة الثانية في 2005 من فريق "فيسل كوبي" بالدرجة الأولى. كما مثّل لفترة وجيزة فريق كرة الصالات الياباني في 2012، واستدعي لكأس العالم للكرة الخماسية 2012 في سن 45 عاماً.