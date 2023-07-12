الحارس الشهير خرج من دائرة الخطر الذي يهدد حياته.. لكنه لا يزال في العناية المركزة!

بعد إصابته بنزيف في المخ، خرج الحارس الهولندي السابق إدوين فان دير سار، من دائرة الخطر الذي يهدد حياته، لكنه لا يزال في العناية المركزة في المستشفى.

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وكان فان دير سار البالغ من العمر 52 عاما، الذي دافع عن ألوان "أياكس" و"يوفنتوس" الإيطالي و"فولهام" و"مانشستر يونايتد" الإنكليزيين، في إجازة في جزيرة كرواتية عندما تعرض لنزيف في الدماغ الجمعة الماضي.وعن حالة اللاعب، قال "أياكس" في بيان: "لا يزال إدوين في وحدة العناية المركزة ولكن حالته مستقرة. إنه ليس في حالة خطر تهدد حياته" مشيرا إلى أنه ينشر هذه المعلومات نيابة عن زوجته آن ماري.وأضاف "في كل مرة نزوره، يتجاوب. علينا أن ننتظر بصبر لنرى كيف ستتطور حالته".ويعتبر فان دير سار من أفضل حراس المرمى في العالم، حيث استهل مسيرته الكروية مع "أياكس" ولعب في صفوفه بين 1990 و1999، كما توج معه على الخصوص بلقب دوري أبطال أوروبا عام 1995.ويعتبر فان دير سار أيضا ثاني أكثر اللاعبين خوضا للمباريات مع منتخب هولندا حيث شارك في 130 مباراة دولية. (روسيا اليوم)