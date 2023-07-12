القضاء الإسباني يتهم مدرب ريال مدريد بالاحتيال والتهرب الضريبي!

يواجه الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، تهماً تتعلق بالاحتيال الضريبي، حسبما أفادت صحيفة "إل موندو" الإسبانية نقلا عن مصادرها.

وذكرت "إل موندو" أن أنشيلوتي قد يُحاكم في الأيام المقبلة أمام القضاء الإسباني، بتهمة الاختلاس الضريبي حيال عدم دفع ضرائب عن مبلغ 400 ألف يورو من حقوق الصورة في عام 2014، عندما تولّى تدريب ريال مدريد في فترته الأولى.

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أنشيلوتي كان قد أشرف على ريال مدريد في فترة أولى بين 2013 و2015، قبل أن يدرّب "لوس بلانكوس" في ولاية ثانية بدأها في عام 2021 وما زالت ممتدة إلى الآن، حيث يمتد عقده مع النادي إلى صيف 2024.

أنشيلوتي ليس أول شخص مرتبط بكرة القدم يتعلق اسمه بقضايا اختلاس ضريبي في إسبانيا، حيث سبق أن حوكم البرتغالي كريستيانو رونالدو وحُكم عليه بالسجن عامين مع إيقاف التنفيذ إبان فترته مع ريال مدريد في عام 2015.



كما عوقب الأرجنتيني ليونيل ميسي بالإيقاف لمدة 21 شهرًا مع إيقاف التنفيذ لاتهامه بالتحايل الضريبي بمبلغ 4.1 ملايين يورو، في الفترة بين عامي 2007 و2009، وكذلك عوقب زميله السابق جيرارد بيكيه. (win win)