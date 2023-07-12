Advertisement

رياضة

القضاء الإسباني يتهم مدرب ريال مدريد بالاحتيال والتهرب الضريبي!

Lebanon 24
12-07-2023 | 04:12
A-
A+
Doc-P-1086710-638247571687763846.jpeg
Doc-P-1086710-638247571687763846.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يواجه الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، تهماً تتعلق بالاحتيال الضريبي، حسبما أفادت صحيفة "إل موندو" الإسبانية نقلا عن مصادرها.
وذكرت "إل موندو" أن أنشيلوتي قد يُحاكم في الأيام المقبلة أمام القضاء الإسباني، بتهمة الاختلاس الضريبي حيال عدم دفع ضرائب عن مبلغ 400 ألف يورو من حقوق الصورة في عام 2014، عندما تولّى تدريب ريال مدريد في فترته الأولى.
Advertisement
أنشيلوتي كان قد أشرف على ريال مدريد في فترة أولى بين 2013 و2015، قبل أن يدرّب "لوس بلانكوس" في ولاية ثانية بدأها في عام 2021 وما زالت ممتدة إلى الآن، حيث يمتد عقده مع النادي إلى صيف 2024.
أنشيلوتي ليس أول شخص مرتبط بكرة القدم يتعلق اسمه بقضايا اختلاس ضريبي في إسبانيا، حيث سبق أن حوكم البرتغالي كريستيانو رونالدو وحُكم عليه بالسجن عامين مع إيقاف التنفيذ إبان فترته مع ريال مدريد في عام 2015.

كما عوقب الأرجنتيني ليونيل ميسي بالإيقاف لمدة 21 شهرًا مع إيقاف التنفيذ لاتهامه بالتحايل الضريبي بمبلغ 4.1 ملايين يورو، في الفترة بين عامي 2007 و2009، وكذلك عوقب زميله السابق جيرارد بيكيه. (win win)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:49 | 2023-07-12
05:00 | 2023-07-12
04:30 | 2023-07-12
03:40 | 2023-07-12
00:41 | 2023-07-12
23:34 | 2023-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website