30
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
33
o
النبطية
35
o
زحلة
36
o
بعلبك
31
o
بشري
32
o
بيت الدين
35
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
برشلونة تلقى عرضا سعوديا من أجل هذا اللاعب
Lebanon 24
12-07-2023
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف المُراسل السابق لقنوات "beIN SPORTS"، أشرف بن عياد، أن لاعب نادي برشلونة الإسباني البرازيلي رافينيا دياز، انضم إلى قائمة المرشحين للانتقال إلى دوري روشن السعودي خلال الموسم المقبل 2023-24.
Advertisement
وأكد بن عياد خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن برشلونة تلقى بالفعل عرضًا سعوديًا للتعاقد مع رافينيا في الميركاتو الصيفي الحالي، لكنه لم يكشف عن اسم الفريق الذي يريد ضم اللاعب الدولي البرازيلي.
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن رافينيا مُرشح لمغادرة صفوف برشلونة هذا الصيف، وأشارت إلى أن النادي الكتالوني يمكن أن يوافق على بيع اللاعب، بشرط الحصول على مبلغ مالي ضخم يساعده على حل أزمته المالية الحالية.
ولم يتضح موقف رافينيا، البالغ من العمر 26 عامًا، من الانتقال إلى دوري روشن خلال الموسم المقبل، لكن مصادر متنوعة أكدت أن اللاعب يريد مواصلة اللعب في القارة الأوروبية. (win win)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ستضرب 7 بلدان عربية بينها لبنان... ما هي القبة الحراريّة؟
Lebanon 24
ستضرب 7 بلدان عربية بينها لبنان... ما هي القبة الحراريّة؟
09:00 | 2023-07-11
11/07/2023 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحزن يُصيب بلدة جنوبيّة... هكذا تُوفي إبنها الشاب أيمن عصر اليوم
Lebanon 24
الحزن يُصيب بلدة جنوبيّة... هكذا تُوفي إبنها الشاب أيمن عصر اليوم
09:32 | 2023-07-11
11/07/2023 09:32:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"إنّه الجنون"... شاهدوا ما حصل على متن طائرة ركاب! (فيديو)
Lebanon 24
"إنّه الجنون"... شاهدوا ما حصل على متن طائرة ركاب! (فيديو)
08:00 | 2023-07-11
11/07/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سجن إبن فنان مشهور 3 سنوات... قتل طفلاً في حادث سير
Lebanon 24
سجن إبن فنان مشهور 3 سنوات... قتل طفلاً في حادث سير
08:13 | 2023-07-11
11/07/2023 08:13:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة على متن رحلة "الميدل ايست".. ما حصل قلب حياتها (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة على متن رحلة "الميدل ايست".. ما حصل قلب حياتها (فيديو)
00:11 | 2023-07-12
12/07/2023 12:11:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
05:49 | 2023-07-12
لا أحد يعرفها... صورة تُثير ضجّة على مواقع التواصل هل هذه المرأة والدة إبن رونالدو؟
04:30 | 2023-07-12
عمره 56 عاماً.. اللاعب الاكبر سنّاً في كرة القدم يمدّد عقده مع ناديه
04:12 | 2023-07-12
القضاء الإسباني يتهم مدرب ريال مدريد بالاحتيال والتهرب الضريبي!
03:40 | 2023-07-12
الحارس الشهير خرج من دائرة الخطر الذي يهدد حياته.. لكنه لا يزال في العناية المركزة!
00:41 | 2023-07-12
رئيس برشلونة يكشف.. ما السبب وراء رفض ميسي التعاقد مع النادي الإسباني؟
23:34 | 2023-07-11
ميسي يصل إلى فلوريدا تمهيداً لانضمامه إلى إنتر ميامي (فيديو)
فيديو
بايدن ينتهك البروتوكول مرتين أثناء لقائه مع الملك تشارلز.. شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
بايدن ينتهك البروتوكول مرتين أثناء لقائه مع الملك تشارلز.. شاهدوا ماذا فعل
23:59 | 2023-07-10
12/07/2023 14:34:25
Lebanon 24
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
02:38 | 2023-07-05
12/07/2023 14:34:25
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
08:00 | 2023-07-02
12/07/2023 14:34:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact