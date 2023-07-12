برشلونة تلقى عرضا سعوديا من أجل هذا اللاعب

كشف المُراسل السابق لقنوات "beIN SPORTS"، أشرف بن عياد، أن لاعب نادي برشلونة الإسباني البرازيلي رافينيا دياز، انضم إلى قائمة المرشحين للانتقال إلى دوري روشن السعودي خلال الموسم المقبل 2023-24.

Advertisement

وأكد بن عياد خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن برشلونة تلقى بالفعل عرضًا سعوديًا للتعاقد مع رافينيا في الميركاتو الصيفي الحالي، لكنه لم يكشف عن اسم الفريق الذي يريد ضم اللاعب الدولي البرازيلي.وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن رافينيا مُرشح لمغادرة صفوف برشلونة هذا الصيف، وأشارت إلى أن النادي الكتالوني يمكن أن يوافق على بيع اللاعب، بشرط الحصول على مبلغ مالي ضخم يساعده على حل أزمته المالية الحالية.ولم يتضح موقف رافينيا، البالغ من العمر 26 عامًا، من الانتقال إلى دوري روشن خلال الموسم المقبل، لكن مصادر متنوعة أكدت أن اللاعب يريد مواصلة اللعب في القارة الأوروبية. (win win)