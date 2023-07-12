لا أحد يعرفها... صورة تُثير ضجّة على مواقع التواصل هل هذه المرأة والدة إبن رونالدو؟

فجرت صحيفة "موندوديبورتيفو" الإسبانية قنبلة مدوية حول هوية المرأة التي أنجبت للبرتغالي كريستيانو رونالدو ابنه الأول كريستيانو جونيور.

وبعد 13 عاما من ولادته، نشرت الصحيفة صورة قالت إنها يمكن أن تكون لأم كريستيانو جونيور الحقيقية.

وعلقت الصحيفة على الصورة بالقول: "السيدة في الحقيقة تشبه كريستيانو جونيور كثيرا".وعلى ما يبدو أن كريستيانو رونالدو تواجد مع هذه السيدة على أحد الشواطئ خلال إحدى عطلاتها الصيفية.وقالت الصحيفة: "لا تزال هذه مجرد تكهنات منتشرة بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت يحرص فيه الجميع على معرفة هوية هذه المرأة".وكانت صحيفة mirror البريطانية نشرت بعض التفاصيل المتعلقة بوالدة كريستيانو جونيور والاتفاق الذي توصلت إليه مع رونالدو.وحسب الصحيفة البريطانية، فإن والدة كريستيانو جونيور "المجهولة الهوية" هي طالبة، كانت تبلغ من العمر حينها 20 عاما، وتعرف عليها النجم البرتغالي أثناء فترته الأولى مع مانشستر يونايتد.وحسب ما يشاع، فإن تلك المرأة كانت تعمل نادلة، وهي فتاة إنكليزية من أصول أميركية، قابلها "الدون" ليلة واحدة فقط. (روسيا اليوم)