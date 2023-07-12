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رياضة
بايرن ميونخ: مستعدّون لانتظار هاري كين حتّى العام المقبل
Lebanon 24
12-07-2023
|
11:00
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كشفت صحيفة "شبورت بيلد" الأسبوعية اليوم الأربعاء، أن نادي بايرن ميونخ الألماني متمسك بضم هاري كين قائد المنتخب الإنكليزي، ومستعد للانتظار حتى العام المقبل في حال عدم تمكنه من ضم مهاجم توتنهام هذا الصيف.
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وأشارت الصحيفة إلى أن هاري كين أيضا مستعد للانتظار 12 شهرا كي ينضم إلى بايرن ميونخ المتوج بلقب الدوري الألماني للموسم الحادي عشر على التوالي، حيث يمكن للاعب حينذاك الانضمام لبايرن في صفقة انتقال حر.
وتوصل هاري كين وبايرن ميونخ إلى اتفاق لكن بايرن عرض 70 مليون يورو في البداية ثم تقدم بعرض ثان قيمته 80 مليون يورو لكن أيا من العرضين لم يلق قبولا من دانييل ليفي رئيس نادي توتنهام.
وذكرت "شبورت بيلد" أن بايرن ميونخ يوجه أنظاره نحو عناصر بديلة في حال لم ينجح في ضم هاري كين هذا الصيف، منها استعارة جوليان ألفاريز لاعب مانشستر سيتي أو دوشان فلاهوفيتش من يوفنتوس الإيطالي. (العربية)
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