وفاة أفضل لاعب كرة قدم في كازاخستان بالقرن العشرين (صورة)

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توفي سيلدا إكراموفيتش بايشاكوف أسطورة كرة القدم الكازاخية اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 73 عاما.وساهم سيلدا إكراموفيتش مساهمة كبيرة في تطوير كرة القدم في بلاده وتم الاعتراف به كأفضل لاعب كرة قدم في كازاخستان في القرن العشرين.ولعب بايشاكوف من عام 1971 إلى عام 1981، وأصبح قائد الفريق لمدة 10 سنوات في "القيرات"، وشارك في 296 مباراة وسجل 11 هدفا.بعد إنهاء مسيرته الكروية، عمل سيلدا إكراموفيتش كمدرب في ناديه الأصلي.كما عمل بايشاكوف لفترة طويلة في اتحاد كرة القدم في كازاخستان، حيث كان مسؤولا عن تطوير كرة القدم للشباب، وشغل منصب نائب الرئيس ثم رئيس الاتحاد فيما بعد. (روسيا اليوم)