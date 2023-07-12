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رياضة

عمره 56 عاماً ومدّد عقده مع فريقه... من هو أكبر لاعب كرة قدم في العالم؟ (صورة)

Lebanon 24
12-07-2023 | 09:00
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تأكد استمرار الياباني كازويوشي ميورا، الذي يعد أكبر لاعب كرة قدم محترف في العالم، في اللعب رغم الوصول إلى العام الـ56 من عمره.

وجدد ميورا، المعروف باسم "الملك كازو"، عقده مع فريق الدرجة الثانية البرتغالي أوليفيرنسي، والذي يلعب له على سبيل الإعارة من يوكوهاما الياباني.
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وذكر النادي البرتغالي عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر": ميورا كازو سيستمر مع أوليفيرنسي. (العربية)
 

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