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رياضة
تشافي يحسم موقفه من انتقال رافينيا للدوري السعودي
Lebanon 24
12-07-2023
|
23:00
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حسم مدرب نادي برشلونة، تشافي هيرنانديز، موقفه من انتقال جناح فريقه، البرازيلي الدولي رافينيا، إلى الدوري السعودي للمحترفين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وتلقى رافينيا عرضا مغريا من الدوري السعودي خلال الأيام القليلة الماضية، دون الكشف عن هوية النادي الذي يريده، وفقا لما ذكرته صحف إسبانية.
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وعلى الرغم من عدم ذكر اسم النادي السعودي الذي يسعى لضم رافينيا، إلا أن الأعين تتجه إلى النصر، خاصة بعد زيارة رئيسه التنفيذي أحمد الغامدي، إلى مدينة برشلونة خلال اليومين الماضيين.
وفي هذا السياق، أعلنت صحيفة "آس" الإسبانية، رفض تشافي الاستغناء عن رافينيا، حيث تمسك ببقائه مع الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي القادم 2023-2024.
وأشارت الصحيفة أن الإصابات المتكررة للنجم عثمان ديمبيلي، جعلت المدير الفني يتمسك باللاعب البرازيلي، رغم أن ديمبيلي يلعب في نفس مركز رافينيا. (روسيا اليوم)
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