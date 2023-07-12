بعد إصابته بنزيف في المخ.. هذه آخر التطورات الصحية لفان دير سار

خرج الحارس الهولندي السابق إدوين فان دير سار، من دائرة الخطر الذي يهدّد حياته، لكنه لا يزال في العناية المركزة في المستشفى بعد إصابته بنزيف في المخ، حسب ما أعلن فريقه السابق أياكس.



وكان فان دير سار البالغ من العمر 52 عاماً، الذي دافع عن ألوان "أياكس" و"يوفنتوس" الإيطالي و"فولهام" و"مانشستر يونايتد" الإنجليزيين، في إجازة في جزيرة كرواتية عندما تعرض لنزيف في الدماغ الجمعة الماضي.

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وقال "أياكس" في بيان اليوم الثلاثاء: "لا يزال إدوين في وحدة العناية المركزة ولكن حالته مستقرة. إنه ليس في حالة خطر تهدد حياته" مشيرا إلى أنه ينشر هذه المعلومات نيابة عن زوجته آن ماري.



وأضاف: "في كل مرة نزوره، يتجاوب. علينا أن ننتظر بصبر لنرى كيف ستتطور حالته".