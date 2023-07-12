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رياضة
الهلال السعودي يعلن عن حسم صفقة ضخمة
Lebanon 24
12-07-2023
|
23:33
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أعلن نادي الهلال السعودي، الأربعاء، عن تعاقده مع النجم الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش، قادمًا من نادي "لاتسيو" الإيطالي في صفقة بلغت قيمتها 40 مليون يورو.
وكشف النادي عن لاعبه الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابات النادي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مع عبارة: " أرواحٌ نشـأت على الذهـب".
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وقال الهلال إنه قد أتم إجراءات التوقيع مع الدولي الصربي، البالغ من العمر 28 عامًا، على عقد مدته ثلاث سنوات، وذلك حتى نهاية موسم 2025/ 26.
وأكد النادي السعودي أن اللاعب قد التحق بمعسكر الفريق الإعدادي للموسم المقبل والذي يقام في النمسا، بعد اجتيازه الكشف الطبي بنجاح.
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