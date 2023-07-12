الهلال السعودي يعلن عن حسم صفقة ضخمة

أعلن نادي الهلال السعودي، الأربعاء، عن تعاقده مع النجم الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش، قادمًا من نادي "لاتسيو" الإيطالي في صفقة بلغت قيمتها 40 مليون يورو.

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وكشف النادي عن لاعبه الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابات النادي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مع عبارة: " أرواحٌ نشـأت على الذهـب".وقال الهلال إنه قد أتم إجراءات التوقيع مع الدولي الصربي، البالغ من العمر 28 عامًا، على عقد مدته ثلاث سنوات، وذلك حتى نهاية موسم 2025/ 26.وأكد النادي السعودي أن اللاعب قد التحق بمعسكر الفريق الإعدادي للموسم المقبل والذي يقام في النمسا، بعد اجتيازه الكشف الطبي بنجاح.