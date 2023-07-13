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رياضة
مفاجآت خلال تقديم ميسي لاعباً في "انتر ميامي".. ما هي التفاصيل الجديدة؟
إيناس القشاط - Inass El Kashat
|
Lebanon 24
13-07-2023
|
04:30
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يستعدّ نادي " انتر ميامي" الاميركي لتقديم النجم الارجنتيني ليونيل ميسي، كلاعب جديد في الفريق بعد انتهاء تعاقده مع "باريس سان جيرمان" الفرنسي الذي استمرّ موسمين، حقّق فيهما 3 ألقاب. وسبق أن أعلن النادي الاميركي، أن ميسي سيتّم تقديمه يوم 16 تموز المقبل، والذي يصادف يوم نهائي الكأس الذهبية.
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ورفض ميسي العودة إلى صفوف "برشلونة"، كما رفض عرض الهلال السعودي الذي قدّم بالفعل عرضاً مذهلاً تضمّن راتباً سنوياً بلغ 400 مليون يورو، راغباً في إنهاء مسيرته الكروية مع "إنتر ميامي"، الذي انضم إليه في سوق الانتقالات الصيفية 2023.
ويمكن القول إن ميسي هو أكبر اسم ينضم إلى الدوري الأميركي على الإطلاق، بعدما شهدت السنوات الماضية مرور عدة أسماء أمثال ديفيد بيكهام وزلاتان إبراهيموفيتش وتييري هنري، وواين روني من المسابقة.
ميسي في فلوريدا
ووصل "بطل العالم" ميسي إلى فلوريدا، الثلاثاء، لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة انتقاله إلى نادي "إنتر ميامي".
ومن المتوقع أن يوقّع على عقد لمدة عامين ونصف، ستبلغ قيمته 60 مليون دولار سنوياً وفقاً للتقارير، قبل تقديمه للجماهير خلال حفل رسمي يوم الأحد.
وسوف يظهر ليونيل ميسي للمرة الأولى بقميص "إنتر ميامي" يوم 21 تموز في مباراة ضد "كروز أزول" في بطولة كأس الرابطة، وهي بطولة جديدة تضم فرقاً من الدوري الأميركي والمكسيكي.
بينما سيخوض ميسي مع "إنتر ميامي" 12 مباراة فقط في الدوري الأميركي، يأمل النادي في قدرة الأرجنتيني على تحسين وضع ونتائج الفريق، حيث يحتل المركز الأخير بجدول المسابقة برصيد 17 نقطة.
تفاصيل الحفل
يحتوي حفل تقديم ميسي على فعاليات ضخمة داخل الملعب وخارجه ، لكن "إنتر ميامي" يرفض الكشف عن التفاصيل، وأكدّ فقط وجود مطربة في الحفل، بحسب صحيفة "جلوبو سبورت" البرازيلية، التي أشارت إلى أنّ هذه المطربة هي شاكيرا بجانب المطرب مالوما.
بدورها، ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الحدث الذي سيُطلق عليه اسم "كشف النقاب"، سيبدأ عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الولايات المتحدة، وذلك على ملعب لوكهارت معقل إنتر ميامي.
ورأت الصحيفة الإسبانية أن حفل تقديم ميسي سيكون حدثاً ضخماً بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وقد يشهد كذلك تقديم اللاعبين سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، جنبا إلى جنب، مع اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 7 مرات.
وكشف النادي الأميركي في بيان له، أن حفل التقديم سيشهد فعاليات ترفيهية أخرى، في حين سيتم الإعلان عن تفاصيل أخرى قبل أيام قليلة من موعد الحدث.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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عن الكاتب
إيناس القشاط - Inass El Kashat
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