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رياضة

نجم الهلال يرفض الانتقال أو الإعارة!

Lebanon 24
13-07-2023 | 04:12
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أكدت قناة "الكأس"، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن نجم الهلال السعودي ماتيوس بيريرا رفض إعارته أو انتقاله لفريق جديد مفضلًا الحصول على كامل القيمة المالية للسنوات المتبقية في عقده إذا لم يتم تسجيله في قائمة اللاعبين الأجانب للفريق في الموسم الجديد.
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وتسعى الإدارة الهلالية للتخلص من نجم نادي "وست بروميتش "الإنكليزي السابق؛ إذ لا يعتزم المدرب البرتغالي الجديد للنادي خورخي جيسوس، الاعتماد على البرازيلي خلال الفترة المقبلة، وفقًا لتقارير.


جدير بالذكر أن الهلال تعاقد مع بيريرا في صيف 2021، قادماً من نادي "وست بروميتش" بصفقة قياسية بقيمة 91 مليون ريال، بعقد حتى صيف 2026. 
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