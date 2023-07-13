شاكيرا تشارك في استقبال ميسي مع إنتر ميامي

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كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة بشأن حفل تقديم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق إنتر ميامي الأميركي مع فريقه الجديد.ووفقا لصحيفة uol البرازيلية، فإن هناك مطربة لاتينية ستحيي حفل تقديم ميسي مع ناديه الجديد إنتر ميامي، بينما يرفض النادي الإفصاح عن أي تفاصيل تخص الحفل.وأكدت الصحيفة البرازيلية أن هذه المطربة هي شاكيرا الصديقة السابقة لجيرارد بيكيه زميل ميسي السابق ضمن صفوف برشلونة.ولن تكون شاكيرا في حفل تقديم ميسي بمفردها بل سيشهد الحفل تواجد مالوما، المقرر إقامته في السادس عشر من تموز الجاري.كما سيشهد الحفل، العديد من الفعاليات المميزة سواء داخل أو خارج الملعب، من أجل تقديم ميسي بشكل رسمي أمام الجماهير. (روسيا اليوم)