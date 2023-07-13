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رياضة

مفاجأة "غير سارة" لجماهير ليفربول.. "القائد" يتخذ قرار الانتقال للسعودية

Lebanon 24
13-07-2023 | 12:17
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فجر قائد ليفربول الحالي، مفاجأة "غير سارة" لجماهير فريقه، بقرار الرحيل بشكل مفاجئ، والانتقال إلى السعودية.

وكشفت صحيفة "غارديان" إن قائد نادي ليفربول، جوردان هيندرسون، قرر الموافقة على عرض نادي "الاتفاق" السعودي، والانضمام إلى زميله السابق ومدرب النادي السعودي الحالي، ستيفن جيرارد.
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وقالت الصحيفة البريطانية إن جوردان هندرسون، قائد ليفربول، "اتخذ قراره" بعد حديث مطول مع المدرب يورغن كلوب.
 
ويبقى انتقاله الآن معلقا حول اتفاق النادي السعودي مع ليفربول، حول قيمة الصفقة.
 
ووفقا لغارديان، يريد "الاتفاق" التوقيع مع هيندرسون مجانا، لكن ليفربول سيطلب 10 ملايين جنيه أسترليني. (سكاي نيوز عربية) 
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