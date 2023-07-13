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رياضة
في ليلة تاريخية.. أنس جابر تصل نهائي ويمبلدون
Lebanon 24
13-07-2023
|
12:52
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في ليلة تاريخية، قلبت التونسية أنس جابر تأخرها أمام المصنفة ثانية، أرينا سابالينكا، لتنتصر وتصل نهائي بطولة ويمبلدون للسيدات.
وبعد أن تأخرت 6-7 في المجموعة الأولى، وبدت وكأنها في "طريق الوداع"، وبعد تأخرها 2-4 في المجموعة الثانية، قلبت جابر الأمور على "المدمرة البيلاروسية" سابالينكا.
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وانتصرت جابر 6-4 ثم 6-3، في الشوطين الثاني والثالث على التوالي، لتصل نهائي ويمبلدون للمرة الثانية على التوالي.
ووقفت جماهير الملعب المركزي مع نهاية المباراة لتحية جابر على أداء وصفه المتابعين "بالأسطوري".
وضربت جابر موعدا مع التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، في نهائي البطولة السبت المقبل. (سكاي نيوز عربية)
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