في ليلة تاريخية.. أنس جابر تصل نهائي ويمبلدون

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في ليلة تاريخية، قلبت التونسية أنس جابر تأخرها أمام المصنفة ثانية، أرينا سابالينكا، لتنتصر وتصل نهائي بطولة ويمبلدون للسيدات.وبعد أن تأخرت 6-7 في المجموعة الأولى، وبدت وكأنها في "طريق الوداع"، وبعد تأخرها 2-4 في المجموعة الثانية، قلبت جابر الأمور على "المدمرة البيلاروسية" سابالينكا.وانتصرت جابر 6-4 ثم 6-3، في الشوطين الثاني والثالث على التوالي، لتصل نهائي ويمبلدون للمرة الثانية على التوالي.ووقفت جماهير الملعب المركزي مع نهاية المباراة لتحية جابر على أداء وصفه المتابعين "بالأسطوري".