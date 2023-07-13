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رياضة

رسميا.. ميلان يضم نجم تشيلسي

Lebanon 24
13-07-2023 | 14:17
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أعلن نادي ميلان، مساء الخميس، تعاقده مع أحد لاعبي فريق تشيلسي، ليدعم صفوف الروسونيري قبل بداية الموسم الجديد.

وذكر ميلان في بيان عبر موقعه الرسمي، أنه نجح في التعاقد مع الأميركي كريستيان بوليسيتش، جناح تشيلسي، بعقد يمتد ل 4 سنوات".
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وأضاف "النادي يسعده أن يعلن تعاقده مع بوليسيتش قادما من تشيلسي، الجناح الأميركي وقع على عقد مع الروسونيري حتى صيف 2027، مع خيار تمديد العقد لموسم إضافي حتى 2028". (كووورة) 
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