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رياضة
بتهمة الاغتصاب.. مهاجم منتخب فرنسا لكرة القدم يخضع للتحقيق
Lebanon 24
13-07-2023
|
16:00
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يخضع وسام بن يدر مهاجم موناكو ومنتخب فرنسا لكرة القدم للتحقيق بتهمة الاغتصاب، وفق ما أفاد المدعي العام في نيس لوكالة فرانس برس الخميس.
وأكد المدعي العام كزافييه بونوم وجود مزاعم اغتصاب من ضحيتين تجاه شخصين، يوم الاثنين في بلدة بوسولاي شمال موناكو مضيفًا: لا نعرف من هو الشخص الثاني.
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وحسب إذاعة فرانس أنفو، اتهمت امرأتان تتراوح أعمارهما بين 19 و20 عامًا، بن يدر وشقيقه الأصغر "بإرغامهما على ممارسة الجنس"، بعد قضاء ليلة معا. (العربية)
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