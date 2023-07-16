Advertisement

رياضة

رياض محرز على أبواب الأهلي السعودي.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
16-07-2023 | 04:50
A-
A+
Doc-P-1088028-638251051442185497.jpg
Doc-P-1088028-638251051442185497.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توصل نادي الأهلي السعودي إلى اتفاق نهائي مع رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، لينضم إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.

وفي وقت سابق، نفى محرز سبق إمكانية الرحيل عن مانشستر سيتي واللعب في الدوري السعودي، لكن صحيفة "الرياضية" أكدت أنّ محرز صار قريبًا من الأهلي السعودي بعد الاتفاق على جميع التفاصيل، وسوف ينضم إلى الفريق بعد توقيع الفحوصات الطبية.
Advertisement


وأشارت إلى أنّ الدولي الجزائري قادر على اللحاق بمعسكر الأهلي الخارجي استعدادًا للموسم الجديد.

من جانبه أكد فابريتسيو رومانو أنّ مانشستر سيتي لم يتلق أي عرض رسمي حتى الآن لأجل الحصول على خدمات اللاعب، لكنّه لا يمانع التخلي عنه.

وأشار إلى أنّ المفاوضات بين الأهلي ومانشستر سيتي ستُقام في الأسبوع المقبل لأجل حسم الصفقة ومعرفة قيمة التخلي عن بطل أمم إفريقيا 2019.

جدير بالذكر أنّ الأهلي وقّع مع إدوارد ميندي وفيرمينو ويستهدف جلب ساديو ماني بعد التعاقد مع رياض محرز. (جول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:46 | 2023-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:42 | 2023-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2023-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:07 | 2023-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:34 | 2023-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2023-07-16
14:26 | 2023-07-16
12:46 | 2023-07-16
11:51 | 2023-07-16
11:00 | 2023-07-16
10:44 | 2023-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website